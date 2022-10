Calcio, Marco Del Gratta: “Rimango all'Imperia, almeno fino a fine stagione. La Sanremese? Il presidente ha rifiutato il mio apporto”

"Mantengo gli impegni che ho con l’Imperia. Almeno fino alla fine della stagione”. Marco Del Gratta, main sponsor della squadra neroazzurra conferma al nostro giornale che rimarrà tale fino alla fine della stagione.

Il suo ingresso, sempre come sponsor, nel Sestri Levante, avversario diretto, tra l’altro della Sanremese in serie D e la sua presenza in tribuna al ‘Sivori’ domenica scorsa, ha destato, infatti, più di qualche sorpresa e suscitato un po’ di preoccupazione tra i tifosi neroazzurri.

“Da anni sono legato per motivi di amicizia e di lavoro con il presidente del Sestri Levante Stefano Risaliti che mi ha chiesto una mano e sono stato felice di dargliela. Nessun problema con l’Imperia per la quale confermo il mio impegno”. E la Sanremese? “Partendo da presupposto che sono di Sanremo, avrei voluto continuare a dare una mano, ma il nuovo presidente una volta subentrato mi ha detto che poteva andare avanti da solo. Solo un caso che il Sestri Levante sia una avversaria dei matuziani”.

L’approdo di Del Gratta a Sestri Levante è stato preso con molto entusiasmo nella città del Levante ligure, il logo di 'Riviera Recuperi', la sua azienda, campeggia, infatti, sul retro delle magie dei ‘corsari’ e un grande striscione è stato posto tra le due panchine.

L’arrivo di Marco Del Gratta nella società levantina è coinciso con l’ingaggio del forte attaccante Marco Firenze, tornato nel Sestri dopo 7 stagioni tra serie B e C.