Calcio, Prima Categoria. Le strade del Millesimo e di Nicolò Goso si separano: "Un grazie non sarà mai abbastanza"

Figura di fondamentale importanza per quasi 10 anni : giocatore prima, Viceallenatore poi, presenza costante nel direttivo societario per anni, fino alla carica di Direttore Sportivo e alla scelta finale dello scorso anno di tornare ad indossare gli scarpini da gioco.

A lui va un immenso grazie da parte di tutta la squadra, di tutta la società e di tutto l'ambiente per quanto fatto dentro e fuori dal campo in questi anni giallorossi, sperando che in futuro le nostre strade si incrocino nuovamente.