Calcio, Promozione. Momento non facile per il Baia Alassio di mister Gianni Bella: "Sono arrabbiato, scesi in campo con poca concentrazione"

Momento non facile per il Baia Alassio, che nel campionato di Promozione ha ottenuto solo 5 punti nelle prime sei uscite stagionali.

Domenica scorsa i gialloneri si sono svegliati tardi sul campo dell'Ospedaletti, con la compagine orange che ha segnato tre reti nei primi minuti del match. Un inizio che non è andato giù a mister Gianni Bella:

"Sono arrabbiato - ha sottolineato senza troppi giri di parole il tecnico - perchè siamo scesi in campo con poca concentrazione, una cosa che non deve succedere mai. I punti in classifica penso siano giusti, per quello che abbiamo fatto fino adesso. Possiamo migliorare sotto l'aspetto mentale e tecnico visto che siamo una squadra giovane e con poca esperienza in Promozione campionato difficile".

Domenica c'è la capolista Praese di Francesco Flachi, ma Bella ci crede: "Scenderemo in campo e gli daremo del filo da torcere", la promessa dell'ex trainer dell'Oneglia.