Calcio, Seconda Categoria. Dego, Andrea Domeniconi guarda al campionato: "L'obiettivo è migliorare la stagione scorsa"

Dopo l'eliminazione in Coppa Liguria, il Dego si prepara alla prima giornata del campionato di Seconda Categoria, un Girone B a 10 squadre molto competitivo. A bagnare l'esordio dei biancoblu domenica pomeriggio sarà il Borghetto che nelle ultime stagioni ha navigato nella categoria superiore.

In vista del primo match l'attaccante Andrea Domeniconi fissa l'obiettivo personale e di squadra: "Il mio obiettivo personale è lo stesso di tutta la squadra, ovvero migliorare le prestazioni e il risultato dello scorso anno, pur nella consapevolezza che non sarà semplice dovendoci confrontare con squadre molto attrezzate e competitive. Sicuramente daremo il massimo fino all'ultima partita, forti anche dell'amicizia che ci lega".

L'attaccante torna anche sull'eliminazione dalla Coppa Liguria subìta contro il Cengio: "Perdere non è mai bello - ha sottolineato - ma può essere costruttivo, soprattutto a inizio stagione, come in questo caso. La sconfitta ci ha permesso di capire cosa manca alla squadra e la sfrutteremo per iniziare al meglio il campionato".