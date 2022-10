Pallanuoto. Bper Banca in continuità come Carige: rinnovata la partnership con la Rari Nantes Savona (VIDEO)

Si apre nel segno della continuità la nuova collaborazione che Rari Nantes Savona e Bper Banca, istituto in cui da fine novembre confluirà Banca Carige, hanno avviato per la stagione 2022 - 2023.

Una partnership storica trentennale che ha accompagnato negli ultimi decenni i successi dei colori biancorossi, iniziata a suo tempo con il supporto alla Società Sportiva da parte della Cassa di Risparmio di Savona.

L'accordo di partnership tra Bper Banca e la Rari Nantes Savona è stato siglato oggi dal Presidente della Società, Maurizio Maricone, e da Michele lula, Responsabile Centro Imprese Piemonte Sud Liguria dell'Istituto di credito. Presente il Chief Commercial Officer di Banca Carige, Gianluca Guaitani.

Prosegue così una storia di valori condivisi e attenzione al territorio che ha accomunato la Rari Nantes ed il proprio sponsor bancario contribuendo alla crescita educativa di tante generazioni di ragazze e ragazzi.

Impegno che troverà ulteriore slancio anche grazie ad una nuova iniziativa congiunta che sarà presentata ai primi di dicembre con un evento aperto alla città, dedicato allo sport, a tutti gli atleti e alle loro famiglie.

"La Rari Nantes da sempre si identifica con la città e col territorio savonese e siamo orgogliosi di averla accompagnata nel percorso che l'ha portata a diventare un'eccellenza a livello nazionale - commenta il CCO di Banca Carige, Gianluca Guaitani - Con questa partnership virtuosa abbiamo contribuito a fare della società una realtà di prim'ordine non solo sportiva ma anche aggregativa e sociale e sono certo che l'ingresso di Carige in Bper Banca potenzierà ulteriormente questa realtà a beneficio di tutto il territorio savonese".

"Nel solco della continuità, Bper Banca avvia con Rari Nantes un percorso che ha tutte le premesse per futuri e significativi sviluppi. Grazie anche ai colleghi di Banca Carige che hanno sempre seguito con attenzione la Rari Nantes, abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare la passione, la serietà e la grande professionalità della dirigenza di questa Società. Una eccellenza nello sport e realtà fondamentale sul territorio per la formazione delle generazioni che rappresentano il nostro futuro e che la Rari Nantes educa a valori quali la lealtà, la solidarietà, l'impegno, il rispetto per le persone e per le regole", afferma Michele Lula, Responsabile Centro Imprese Piemonte Sud Liguria di Bper Banca.

"Siamo onorati ed entusiasti di continuare la nostra storia sportiva supportati da una grande Banca. L'attenzione per il territorio, la crescita dei giovani e la caparbietà nell'inseguire i risultati sono i denominatori comuni e condivisi tra le nostre realtà", dichiara Maurizio Maricone, presidente Rari Nantes Savona.