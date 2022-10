La nota del club bianconero

Sono a tutt’oggi 230 i tesserati per la stagione 2022 – 2023 dell’A.S.D. Albenga 1928. Un numero eccezionale che supera abbondantemente quello della scorsa stagione che ne ha registrato 180.

Un motivo in più di soddisfazione per il presidente Simone Marinelli e di tutta la dirigenza, che ringraziano per la fiducia accordata, a dimostrazione della serietà e della bontà del nuovo corso dell’A.S.D. Albenga 1928.