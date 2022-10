Calcio. All'Oliva di Borghetto progetto pronto per il nuovo sintetico sul campo a 7, torri faro a led anche per il terreno principale

A presentarlo nei dettagli è l'assessore allo Sport Celeste Lo Presti: "Avevamo partecipato al bando 'Sport e Periferie 2020', purtroppo non riuscendo a ottenere il finanziamento per pochi punti - spiega l'assessore - Non ci siamo arresi e abbiamo deciso di partecipare nuovamente all’edizione 2022. Il nuovo progetto prevede il rifacimento del manto in erba sintetica del campetto a 7, utilizzato per l’allenamento, e la sostituzione dell'impianto di illuminazione di entrambi i campi (a 7 e a 11) con nuove torri faro con luci a led. Inoltre è previsto anche un intervento di impermeabilizzazione delle tribune. Siamo speranzosi e ci auguriamo che questa nuova proposta venga finanziata".