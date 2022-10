Il gol di Simone Lupo contro il Vadino, a ridosso del triplice fischio finale, è stato fondamentale per l'Andora sotto diversi aspetti.

Il primo mentale, perchè l'avvio di stagione dei biancoblu non è stato al pari delle aspettative, il secondo per la pura graduatoria, dato che la squadra di Simone Rattalino si è rimessa in scia della zona playoff.

L'attaccante andorese ha avuto anche modo di spiegare quanto avvenuto in estate, con numerosissime società dilettantistiche sulle sue tracce.