Vivere una settimana piena in zona playoff rappresenta una bella iniezione di fiducia per un Plodio capace di ottenere la terza vittoria in quattro partite, espugnando il Riva contro la San Filippo Neri Yepp (3-2).

Nel post partita, davanti ai taccuini, si è presentato il vice allenatore Fabrizio Dotta, pronto a raccontare la realtà valbormidese, a partire dagli obiettivi stagionali fino al rapporto con mister Dario Roso.