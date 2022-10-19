Calcio, Serie D. Le sanzioni settimanali, il Vado non avrà Di Renzo contro il Ligorna

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCHETTINO MASSIMILIANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica, allontanato.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LEGAL LUDOVIC CHARLES (ASTI)
PISANELLO ANDREA (STRESA VERGANTE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAZZOTTI NICOLA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
DI RENZO LUCA (VADO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ABABIO MOHAMMED AMIN (CASTELLANZESE 1921)
AMBROGIO SIMONE (PINEROLO)
CAMPAGNA DARIO (PINEROLO)
TROIANO LUCA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)