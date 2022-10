Under 17. La Cogeim Vado in scioltezza contro Biella, i biancorossi fanno loro tutti e tre i parziali

UNDER 17 ECCELLENZA giornata 3

COGEIM PALLACANESTRO VADO – BIELLA NEXT 68 – 54

(26-17; 43-28; 59-50)

Seconda partita in casa e seconda vittoria per la Cogeim, che rialza subito la testa dopo la sconfitta di Borgomanero

L'incontro inizia con Vado che cerca di premere subito sull'acceleratore sospinta da diverse folate a canestro di Stankovic e compagni, ma Biella non demorde e sfrutta alcune disattenzioni per rimanere in scia.

Nel secondo quarto i biancorossi mettono maggior continuità in difesa, mentre in attacco trovano varie soluzioni e protagonisti andando così negli spogliatoi con 15 punti di vantaggio.

Al rientro in campo i biellesi provano ad aumentare l'intensità per ricucire lo strappo e approfittano dei soliti errori in transizione difensiva dei padroni di casa, ma i vadesi guidati da Scarsi e capitan Serafini riescono a rimettere ordine e a non fare riavvicinare troppo gli ospiti.

Nell'ultimo periodo per 4 minuti nessuno fa canestro, e dopo non è che lo spettacolo aumenti, ciò ovviamente favorisce la squadra in vantaggio, così i pappagalli col minimo sforzo riescono a controllare le ultime fasi del match e ad uscire vittoriosi.

VADO: Serafini (cap.) 10; Peirone 1; Pellegrino 8; Stankovic 14; Bianchi Ferraro 2; Scarsi 20; Tridondani 2; Migone 3; Rondinini 2; Mbeledogu 6. All. Imarisio Ass. Roganovic e La Rocca.

BIELLA: Cuccuru; Tonione C.; Masi 7; Ronzani 3; Tonione G.; Ceretti (cap.) 16; Dal Ben; Guelpa 6; Montalto; Rozic13; Sanfilippo 8; Sandi 1. All. Cassano Ass. Toso e Peraldo.

Arbitri: Ciccangeli e Grasso.