Calcio, Savona. Ha lasciato la squadra il vice allenatore Nicolò Roberto, ai biancoblu manca anche un preparatore dei portieri

E' una situazione sempre di maggior tensione quella che si respira attorno al Savona.

Le ultime novità, purtroppo non positive, riguardano direttamente la squadra biancoblu.

L'assenza in panchina di Nicolò Roberto, primo collaboratore di mister Frumento, non è passata inosservata domenica scorsa contro il Multedo.

Una mancata presenza non dovuta a contrattempi o provvisorie indisposizioni: da quanto filtra il giovane tecnico è da ritenere a tutti gli effetti un ex, in quanto avrebbe ritenuto opportuno, viste le difficoltà del club, non proseguire la propria avventura con gli Striscioni.

Una defezione che si aggiunge a quella del preparatore dei portieri, tanto da restringere il cerchio dei "fedelissimi" rimasti attorno al Savona allo stesso Ermanno Frumento, al massaggiatore Delfino, all'ex vicepresidente Maddalena, al magazziniere Pellegrino e alla segretaria Simonetta Barberis.

La corda è sempre più tesa dalle parti del Santuario e il rischio che si spezzi del tutto non è affatto da sottovalutare.