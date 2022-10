Savona. Non omologato il risultato della gara contro il Multedo

Piccola nota burocratica all'interno del comunicato del Comitato Regionale Liguria.

Il Giudice Sportivo non ha infatti omologato il risultato di Savona - Multedo per il preavviso di reclamo presentato dalla società genovese.

Siccome gli organi preposti si sono riuniti nella giornata di ieri e il club granata aveva ancora ipoteticamente tempo per presentare il ricorso (un passaggio che si intuisce non sia stato compiuto), è stata cautelativamente disposta la non omologazione dell'1-1 maturato al "Santuario".

La parola fine sulla querelle "assistente di parte" sarà posta giovedì prossimo.

Il dispositivo

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/10/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/10/2022

SAVONA 1907 FBC - MULTEDO LEVANTE 1930





Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società ASD MULTEDO LEVANTE 1930, con p.e.c. in data 16 ottobre 2022 14:54, Posto che la seduta corrente si tiene in data 19.10.2022 e che, pertanto, sussistono ancora i termini - sino alle ore 24.00 - per la società ASD MULTEDO LEVANTE 1930 per la presentazione del ricorso;

Ritenuto di dover cautelativamente applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; Il G.S. Dispone:

Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;

Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 27/10/2022, comunicandolo alle società ASD MULTEDO LEVANTE 1930 e ASD SAVONA 1907 FBC, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.;

Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione