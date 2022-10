Quattro punti in quattro partite rappresentano un buon percorso per una neopromossa, anche se il Vadino avrebbe potuto avere un bottino più pingue a causa di alcune ingenuità commesse in avvio di campionato.

Uno scotto fisiologico visto il salto di categoria, ma mister Alessandro Giunta nonostante la sconfitta con l'Andora, si porta a casa la buona applicazione di tutti i giocatori arancioneri chiamati in causa nel posticipo del Riva.