Giudice Sportivo, Eccellenza. Semaforo rosso per Galluccio, Repetto e Facello

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 16/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CAIRESE

Per la condotta dei propri sostenitori, identificati tramite i colori sociali, i quali durante il corso della gara rivolgevano in più riprese al ddg espressioni ingiuriose.

Euro 100,00 TAGGIA

Per la condotta dei propri sostenitori, identificati tramite i colori sociali, i quali durante il corso della gara rivolgevano in più riprese al ddg espressioni ingiuriose.

Euro 75,00 ANGELO BAIARDO

Per la condotta di un proprio tesserato il quale, identificati tramite i colori sociali, i quali durante il corso della gara rivolgevano in più riprese al ddg espressioni ingiuriose (segnalazione rilevata dal AA1).

Euro 75,00 F.S. SESTRESE CALCIO 1919

Per la condotta di un proprio tesserato il quale, identificati tramite i colori sociali, i quali durante il corso della gara rivolgevano in più riprese al ddg espressioni ingiuriose (segnalazione rilevata dal AA1).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/11/2022

BARSACCHI FABRIZIO (ANGELO BAIARDO)

CATANIA ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCANU DANIELE (CAIRESE)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PASTORINO LUCA (ANGELO BAIARDO)

GUIDA MAURO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

MORAGLIA ANDREA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO) (sanzione attenuata per le scuse formulate a fine gara)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA CALCIO SRL)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE BENEDETTI FILIPPO (ALBENGA 1928)

GRANDONI MATTIA (ALBENGA 1928)

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

VERDIANI ENRICO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

NONNIS NICHOLAS (CAIRESE)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

GASCO GIACOMO (FINALE)

MAZZOTTA ALEHANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

CELOTTO LUCA (TAGGIA) GALLO VALERIO (TAGGIA)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

GRECO TOMAS HUGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ANSELMO LORENZO (CAIRESE)

DIAMANTI CHRISTIAN (CAIRESE)

MATA KRISILDI (CAIRESE)

TOME LUCA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PARODI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CELLA ANDREA (IMPERIA CALCIO SRL)

CRISTIANI EMANUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCARF MICHAEL (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ELETTORE EDOARDO (TAGGIA)

BRUNO MATTIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)