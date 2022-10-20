Giudice Sportivo, Prima Categoria. Priamar e Savona perdono i portieri: quattro giornate a Berlanzoli, due a Porta

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 15/10/2022
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PORTA CARLO (SAVONA 1907 FBC)
AMMONIZIONE (I INFR)
QUINTAVALLE RICCARDO (SAVONA 1907 FBC)
GARE DEL 16/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
Euro 100,00 ALTARESE
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano numerose espressioni ingiuriose nei confronti del ddg.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/11/2022
PIAZZA LUCA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
A fine gara, rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa nonché teneva una condotta minacciosa nei suoi confronti mentre veniva trattenuto dai giocatori della propria squadra.
AMMONIZIONE (I INFR)
RATIROTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
ALLENATORI AMMONIZIONE (II INFR)
GHIONE MASSIMILIANO (ALTARESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
BERLANZOLI FULVIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
Al 45+7' st, a seguito della rete subita, rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose nonché teneva una condotta gravemente irriguardose tirando il ddg per la manica destra, senza farlo indietreggiare o cadere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)
SCORTICHINI ANDREA (CAMPOROSSO)
MACCIO ENRICO (MASONE)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
CORTESE STEFANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PICCARDO CRISTIAN (CITTA DI COGOLETO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)
BURLANDO TOMMASO (ALTARESE)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)
CARUSO SAMUELE (MALLARE)
MACCIO ENRICO (MASONE)
MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB) A
MMONIZIONE (II INFR)
VALLARINO MORENO (ALBISSOLE 1909)
FAVARA MATTEO (ALTARESE)
FRANCERI MATTEO (ALTARESE)
LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)
SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)
CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)
FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)
GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)
CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)
ICARDO GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)
LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)
PERCIVALE ANDREA (OLIMPIC 1971)
BERTAGNI IVAN (ONEGLIA CALCIO)
DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)
GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)
CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
VELEZ ROMERO ANTHONY (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CORTESE STEFANO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
RISTAGNO SAMUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)
GRECO ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)
MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)
VIGORITO IVANO (VADINO FOOTBALL CLUB)
PRATELLI RODRIGUEZ E .G. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
VIEL LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (I INFR)
PORTA FEDERICO (ALBISSOLE 1909)
CIAPPELLANO MICHAEL (ALTARESE)
PIOMBO ANDREA (ALTARESE)
VASSALLI LUCA (ALTARESE)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (AURORA CALCIO)
PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)
REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)
CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)
JAOUHARI YOUSSEF (CAMPOROSSO)
TAGLIABUE DAVIDE (CITTA DI COGOLETO)
FIDALEO GABRIEL (LETIMBRO 1945)
PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)
RUSSO ARTIMAGNELLA ANDREA (LETIMBRO 1945)
GILLARDO RODERIC (MALLARE)
REALE MATTIA (MALLARE)
SIRI MATTEO (MALLARE)
MACCIO LORENZO (MASONE)
ROTUNNO ALESSIO (MASONE)
VIVARELLI LUCA (MASONE)
PINNA DANIEL (OLIMPIC 1971)
POLOTTI ANDREA (OLIMPIC 1971)
MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)
OLIVIERI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
BRIANO MATTEO (PLODIO 1997)
FERRARO ELIA (PLODIO 1997)
GAVACCIUTO ANDREA (PLODIO 1997)
SPINARDI LUCA (PLODIO 1997)
ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
DI PLACIDO ALESSIO (PRA F.C.)
EL AMRAQUI EL MAHDI (PRA F.C.)
FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)
MONTELEONE NICOLAS (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
TEDESCO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
ZEMMA ALEXANDER (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
PALMIERE GIANLUCA (SPERANZA 1912 F.C.)
VITTORI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)
ZAMBONI GILBERTO (VELOCE 1910)
MESSAF ABDELAZIZ (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)