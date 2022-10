Giudice Sportivo, Promozione. Sei giocatori fermi per almeno un turno, cinque entrano in diffida

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 16/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/10/2022

GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPURRO FRANCESCO (MARASSI 1965)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

MIGLIARDO PAOLO (SERRA RICCO 1971)

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (III INFR)

TESTINI VINCENZO (BAIA ALASSIO CALCIO)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

FABIANI PAOLO (MAROLACQUASANTA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRIGNOLI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SARDO ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)

BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AMIRANTE SALVATORE (LITTLE CLUB JAMES)

OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)

CARRO GAINZA MATEO G. (SOCCER BORGHETTO)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (BORZOLI)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MANDRACCIA GABRIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

DELLATOMMASINA LUCA (CADIMARE CALCIO)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

DI FINO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO

) PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BARISON STEFANO (GOLFO DIANESE 1923)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

ROSSI ANGELO (BAIA ALASSIO CALCIO)

GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)

ARBOCO ETTORE (CAPERANESE 2015)

BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

OGLIARI ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MARQUEZ MANUEL (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BONELLI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BENINATI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PASTORINO DANIELE (LEGINO 1910)

CATENA ANDREA (LEVANTO CALCIO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)

DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

BATTAGLIA BUSACCA E. (SAMMARGHERITESE 1903)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AKKIOUI MOHAMMED A. (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO CALCIO)

TESORO FRANCESCO (BAIA ALASSIO CALCIO)

LO STANCO ANDREA (BORZOLI)

NARDINI NICCOLO (CADIMARE CALCIO)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

KUCI ERALDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CONTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GATTO PIERLUIGI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LATINI MICHELE (LEGINO 1910)

BERTAGNA ALESSANDRO (LEVANTO CALCIO)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

MARTINES ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

ROMANO THOMAS (LITTLE CLUB JAMES)

VANACORE KEVIN (MAGRA AZZURRI)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

ZAMANA FILIPPO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SAVIOZZI ENRICO (NEW BRAGNO CALCIO)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

ARGERI VITTORIO (SAMPIERDARENESE)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

MORANI DARIO (SAMPIERDARENESE)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

STALTARI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

BULGARELLI ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

SERRA GIACOMO (SOCCER BORGHETTO)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

MOSCA ALESSANDRO (VALLESCRIVIA 2018)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)