Vado e i 100 anni dalla vittoria della Coppa Italia: realizzato un murales per gli eroi vadesi (FOTO)

Un murales per celebrare il 100° anniversario della conquista della prima Coppa Italia del Vado che la vinse nel 1922 battendo l'Udinese grazie al gol di Felice Levratto.

L'amministrazione comunale vadese ha deciso di festeggiare così questa ricorrenza commissionando di un'opera artistica.

"L’impresa sportiva del ‘22 segna infatti una tappa prestigiosa per Vado Ligure inserendosi a pieno titolo nella timeline storica e culturale delle sue eccellenze, ed è proprio così che gli artisti di Mostra-Mi hanno voluto rappresentarla alle nuove generazioni, vadesi e non, che in questo stadio si allenano, giocano, tifano… crescono - dicono dal comune - Una 'pagina' importante ed orgogliosa della storia di questa cittadina che fin dall’epoca romana (ecco spiegato il riferimento alla Tabula Peutingeriana) si è contraddistinta nella storia e nello sviluppo economico e culturale, ligure e nazionale, come graficamente rappresentato sia dall’importante sviluppo industriale che dall’eccellenza artistica dei suoi maestri, primo fra tutti il grande Arturo Martini".

"Una celebrazione sportiva che vuole essere anche un forte messaggio sociale di orgoglio cittadino, trasmesso a tutti e ai giovani in particolare, nel linguaggio visivo universale più diretto ed emozionante dell’arte contemporanea - continuano - Complimenti quindi all’artista Matteo De Martin Pinter e al collettivo Mostra-Mi per aver saputo tradurre in arte ed emozione quella stessa passione che un secolo fa ha portato il Vado a vincere per primo il prestigioso titolo della Coppa Italia e che ancora oggi pervade tutta la comunità locale di un raro ed autentico spirito di appartenenza e gelosa custodia del proprio glorioso passato".

È stato realizzato nel perimetro dello stadio Chittolina e i quattro momenti rappresentano oltre alla squadra vincitrice della Coppa, la Vado industriale e le sue storiche fabbriche, la Vada Sabatia e le opere di Arturo Martini.