Calcio. Prima Categoria B: Veloce-Vadese sospesa a trenta secondi dalla fine del primo tempo per infortunio al direttore di gara

VELOCE - VADESE 0-1 (18' Crocetta)

La partita riprenderà dal 45' con la Vadese in 11 contro 10 e in vantaggio di un gol. Probabilmente in settimana verrà stabilita la data in cui si completerà il match

44' L'ARBITRO NON RIESCE A PROSEGUIRE LA GARA, PARTITA UFFICIALMENTE SOSPESA AL "LEVRATTO"

42' problemi fisici per il direttore di gara, sta succedendo di tutto in questo finale di primo tempo

38' VELOCE IN DIECI, ENTRATACCIA DI ZAMBONI SU INCORVAIA, l'arbitro estrae il rosso diretto dopo aver concesso momentaneamente vantaggio alla Vadese.

34' ancora in verticale Grasso a metà strada tra Rapetti e Zamboni, Trozzola mette tutti d'accordo con un'altra uscita provvidenziale

32' gran girata sul primo palo da parte di Crocetta sul corner battuto dalla sinistra, salvataggio sulla linea della difesa savonese che evita guai peggiori

28' ammonito Crocetta per una spinta su Palumbo, decisione forse un po' troppo severa da parte del direttore di gara

25' Rapetti in profondità a cercare Zamboni, suggerimento invitante su cui si avventa l'estremo difensore ospite che anticipa tutti in uscita bassa

24' piazzato dalla trequarti battuto da Piccone, traiettoria troppo lunga che termina direttamente tra le braccia di Trozzola

20' Veloce in affanno, si salva Barile sul tentativo ravvicinato di Raffa, ha rischiato il 2-0 la squadra granata

18' VADESE IN VANTAGGIO, CROCETTA! Preciso cross dalla sinistra di D'Anna, pallone con il contagocce per l'attaccante azzurrogranata che da pochi passi deve solo appoggiare alle spalle di Barile. Si sblocca il punteggio al "Levratto"

16' doppio angolo per la formazione di Saltarelli, in entrambe le circostanze riesce a liberare l'area la difesa della Veloce

13' Raffa spedisce il pallone sopra le reti che delimitano il campo, conclusione completamente fuori misura

12' punizione per la Vadese dopo un contatto tra Papa e Vanzillotta, posizione centrale a circa venticinque metri dalla porta di Barile

10' gara fin qui equilibrata, entrambe le squadre cercano di imporre il proprio gioco pur concedendo poco in fase difensiva

4' nella distinta dei padroni di casa solo giocatori nati negli anni 2000, per Saltarelli invece uomini contati e un solo portiere (Trozzola) a disposizione

1' partiti! Completo bianco per la Veloce, Vadese con i tradizionali colori azzurrogranata

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VELOCE: Barile, Testori, Piccone, Grasso, Picarelli, Vanzillotta, Zamboni, Bavazzano, Palumbo, Rapetti

A disposizione : Castrovisi, Incorvaia, Viti, Sanguineti, Ferrero, Diarra, Pazmino, Cavallo, Foccis

Allenatore : Musso-Ceraolo

VADESE: Trozzola, Pulina, D'Anna, Xhuri, Carrera, Incorvaia, Papa, Signori, Crocetta, Vittori, Raffa

A disposizione : Salis, Vassallo, Maruca, Brando, Sarpa