Calcio, Vadese. Gli infortuni e l'impianto luci del Chittolina alla base della rinuncia alla Coppa Liguria

Continuano ad essere gli infortuni la spada di Damocle sulla testa della Vadese.

La società azzurrogranata ha infatti argomentato le motivazioni che hanno spinto a formalizzare la rinuncia agli ottavi di finale di Coppa Liguria contro il Quiliano & Valleggia, individuando nella limitata disponibilità di giocatori e nello stadio Chittolina le cause del passo indietro nel torneo regionale.

La lettera inviata al Comitato Regionale Liguria:

"Con la presente la società ASD Vadese Calcio 2018, da me rappresentata in qualità di presidente, comunica la propria rinuncia alla partecipazione della seconda fase della Coppa Liguria prima categoria.

Una scelta sofferta ma necessaria visti una serie di eventi avversi quali: il grave numero di infortunati in rosa e la recente notizia dell’impossibilità di utilizzare il Chittolina per le partite in notturna a causa della mancanza di alcune autorizzazioni comunali inerenti l’impianto."