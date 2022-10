Volley, Serie C. L'Albenga va a caccia del bis in campionato, Elisa Quaranta: "Lavorato sulle lacune; dare sempre il massimo per fare qualcosa di bello"

Torna in campo la Serie C femminile dell’Albenga Volley, questa sera, inizio ore 20.30 alla Palestra Comunale di Campomorone, sarà battaglia contro le beniamine di casa dell’Audace Gaiazza Valverde. Un impegno sulla carta agevole per la squadra di coach Siccardi, che però non intende abbassare la guardia. Sulla sfida è intervenuta Elisa Quaranta, queste le sue parole:

“Abbiamo ottenuto un buon risultato nella gara d’esordio, in certi momenti abbiamo un po’ faticato ma durante la settimana abbiamo cercato di lavorare su alcuni punti che erano ancora da sistemare. Cerchiamo sempre di dare il massimo durante gli allenamenti, per arrivare pronte al sabato sera. Quest’oggi cercheremo di mettere in atto quello su cui abbiamo lavorato”.

Passaggio del turno in Coppa e tre punti all’esordio in campionato, ma quello che si è visto soprattutto è la crescita del gruppo con il passare delle settimane: “È vero, si cresce di settimana in settimana ed è bello vedere come i piccoli miglioramenti possano essere messi nel gioco, rendendolo veloce e efficace, caratteristiche fondamentali per un buon risultato” – conclude l’opposto classe 2001 – “È difficile dire come proseguirà la stagione, ma noi cerchiamo di dare il massimo, di seguire i nostri allenatori e di essere un gruppo coeso poi il resto verrà da se”.