Volley, Under 14. Si avvicina l'inizio delle gare ufficiali dell'Albenga, parla il dirigente Juan Benedí: "Obiettivo principale la crescita delle ragazze"

Grande lavoro si sta facendo sicuramente durante gli allenamenti: “Quest’anno abbiamo introdotto il doppio allenatore per almeno due allenamenti su tre, è molto importante come cosa, specialmente per curare tutti gli aspetti e far migliorare sempre di più le ragazze. Inoltre siamo riusciti ad inserire tre giocatrici U14 con il gruppo più grande, cosa molto importante per il loro percorso di crescita”.