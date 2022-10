Calcio, Savona. I complimenti di Cannella per la vittoria sullo Speranza: "Squadra caparbia, in arrivo i giocatori dal Camerun"

Torna a farsi sentire la società biancoblu dopo la vittoria contro lo Speranza.

Il clima attorno alla squadra è sempre più pesante, ma l'ex presidente annuncia l'imminente arrivo dei due giocatori camerunensi, sulla bocca della dirigenza da quasi due mesi:

"Come ex presidente del Savona calcio e attuale socio mi complimento per la forza di volontà che esprime questa squadra dentro e fuori dal campo. sono felice di aver lasciato ed affidato al nuovo Presidente una squadra caparbia che giorno dopo giorno, in estate, insieme al mister Ermanno e al signor Maddalena abbiamo costruito sulla scia del totale scetticismo di tutti. Credo che con l'arrivo imminente dei rinforzi dei ragazzi camerunensi questa squadra potrà lottare fino alla fine per i primissimi posti. Un grazie a tutti ai dirigenti, giocatori, staff, tifosi e città".