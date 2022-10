Calcio. Serie D, derby ligure tra Vado e Ligorna: rossoblu, senza bomber Di Renzo, di nuovo al “Chittolina” per spiccare il volo

Da un lato la soddisfazione per aver costruito una squadra dal valore tecnico e morale sicuramente importante, dall’altro la consapevolezza di dover mantenere i piedi ben saldi a terra, ragionando di settimana in settimana, senza lasciarsi andare a facili entusiasmi.

Mister Didu continua a predicare calma in casa Vado, pur sottolineando come i suoi ragazzi stiano offrendo prestazioni degne di nota, certificate dal terzo posto in classifica alle spalle di Sestri Levante e Sanremese.

Un podio fin qui tutto ligure, che resterà tale anche dopo le gare della 10^ giornata, visto il margine di 4 punti del Vado sul quartetto di squadre attualmente a quota 16. Tra queste il Ligorna, avversario odierno dei rossoblu sul prato del “Chittolina”: un derby ligure che si preannuncia spettacolare – a differenza del match di Coppa di inizio stagione quando i genovesi riuscirono a spuntarla per 1-0 – tra due squadre in salute e senza particolari pressioni.

Giocheranno invece lontano da casa Sestri e Sanremese: per i “corsari” lunga trasferta in Val d’Aosta contro il Pont Donnaz, mentre la squadra di Giannini sarà ospite del Chisola.

Il resto del programma propone un’interessante Derthona-Legnano, con la squadra di Chezzi chiamata ad invertire la rotta dopo il burrascoso avvio di campionato; occhi puntati anche su Casale-Stresa e Castellanzese-Bra, completano il quadro Asti-Castanese, Borgosesia-Pinerolo, Chieri-Gozzano e Fossano-Fezzanese.

Si parte alle 15.00, aggiornamenti live su Svsport.it.