Calcio, Serie D. Pomeriggio da "profondo rosso" per il Vado, il Ligorna fa poker: 4-2

VADO-LIGORNA 2-4 (13' Capra, 50' rig. Lo Bosco - 7', 35' Cericola, 17', 70' Gerbino)

45'+3' Finisce qui. Il Ligorna porta a casa tre punti e si lancia alla rincorsa proprio dei rossoblù di casa, in un match dal finale incandescente col pubblico che non ha affatto gradito la direzione di gara ma applaude a piene mani la prestazione dei suoi ragazzi.

45'+1' C'è ancora il tempo per un'ammonizione che esce dal "generoso" taschino dell'arbitro Esposito, è per Codutti.

45' Saranno tre i minuti di recupero con le squadre che oramai sembrano aspettare solamente il triplice fischio.

43' La stanchezza si fa strada tra le fila rossoblù, complice la pesante inferiorità numerica. Crampi per Capano, rimesso in piedi dai fisioterapisti del Vado.

40' Doppio cambio per mister Roselli: dentro Botta e Paggini per Di Masi e Cericola.

37' Mentre i ritmi della gara si abbassano ormai notevolmente, il Vado manda in campo Mele al posto di D'Iglio.

32' C'è tempo per un altro cambio per parte: nel Vado fuori Capra per Allogho, il Ligorna manda in campo Tassotti al posto di Garbarino.

30' Spanu lascia il campo, tra le fila dei padroni di casa entra Casazza.

25' POKER LIGORNA! Doppietta personale anche per l'esterno mancino Samuele Gerbino che arriva per primo sulla respinta della difesa rossoblù sul tiro di Damonte e con un destro a giro buca Ascioti.

24' Primo cambio per la panchina genovese: dentro Gualtieri al posto di Silvestri.

23' Cerca il gol in contorsione di testa Damonte, para in due tempi Ascioti.

21' Partita ora a nervi scoperti in campo. Atterrato Capra, sulla battuta D'Iglio cerca direttamente la rete ma Atzori si supera e manda in angolo.

15' Fallo nei pressi della bandierina contro il Vado, dal taschino del direttore di gara napoletano esce prima il giallo e poi il cartellino rosso ai danni del capitano Loreto Lo Bosco mentre l'arbitro a chiari gesti mima una gomitata. Espulso anche il preparatore atletico vadese per proteste.

13' Il tecnico vadese manda dentro Bane per Adusa. Punizione dal limite per il Ligorna che l'ex Donaggio calcia sulla barriera.

12' De Bode atterra Silvestri sugli sviluppi del calcio di punizione per atterramento di Cericola. Secondo giallo per il difensore scuola Genoa e Vado in nove mentre viene ammonito anche Lo Bosco per proteste.

11' Cambia mister Didu: fuori Ghigliotti, al suo posto Codutti.

11' D'Iglio ferma l'ennesima ripartenza in verticale verso le punte del Ligorna, ammonito.

5' ACCORCIA LE DISTANZE IL VADO! Lo Bosco dagli undici metri non si fa ipnotizzare da Atzori e non sbaglia.

4' Calcio di rigore per il Vado: Adusa entra in area e viene atterrato da Bacigalupo, per il direttore napoletano nessun dubbio.

1' Non ci sono sostituzioni per i due tecnici, si riparte come si era conclusa la prima frazione, col Vado che deve scontare l'inferiorità numerica.

SECONDO TEMPO

45'+3' Termina qui la prima frazione, con un Ligorna sugli scudi grazie alla grande abilità nello sfruttare le ripartenze e un Vado troppo disattento nei momenti chiave del match.

45'+2' In pieno recupero arriva il primo giallo per il Ligorna con Silvestri che blocca la ripartenza di Adusa.

39' Si complicano ulteriormente le cose per il Vado. Duro scontro di gioco a centrocampo tra Castelletto e Bacigalupo. Quest'ultimo ne esce malconcio, ma è il collega vadese, già ammonito, a finire anzitempo sotto la doccia: cartellino rosso per lui.

35' TRIS LIGORNA, DOPPIETTA PER CERICOLA! Sfrutta al meglio la punizione la squadra di mister Roselli, ma ancora una volta troppo spazio per gli avanti genovesi lasciato dalla difesa vadese e così Cericola sigla dal limite la sua doppietta personale.

34' Calcio d'angolo di D'Iglio, ben disposto alla ripartenza il Ligorna ma De Bode stende Donaggio: ammonito il difensore rossoblù.

30' Si ritaglia uno spazio centrale per calciare Lo Bosco, palla ribattuta dalla difesa genovese su cui Adusa è il primo ad arrivare ma l'esterno pasticcia prima nel passaggio e poi nel controllo.

29' Altra punizione infruttuosa per il Vado, sulla ripartenza ancora micidiale Di Masi, steso da Castelletto: ammonito.

24' Lascia partire la conclusione a giro dal limite Capra, palla decisamente fuori misura.

23' Calcio di punizione per i padroni di casa, D'Iglio non pesca nessun compagno dalla destra, sulla respinta della difesa biancazzurra si fa trovare Capra che va al controcross, ma è ancora un nulla di fatto.

17' RADDOPPIO DEL LIGORNA! Partita che non ha un attimo di noia, stavolta è Gerbino a scuotere la rete alle spalle di un non imperfetto Ascioti con una sassata dalla distanza dopo una discesa quasi da indisturbato.

16' I padroni di casa provano a dialogare nelle strette maglie della difesa genovese, Lo Bosco esce dalla mischia e scarica in girato il destro, centrale per Atzori.

13' TROVA SUBITO IL PARI IL VADO! Giusto pochi giri d'orologio e Capra la riporta sul binario della parità. Grande conclusione da circa una ventina di metri dalla porta di Atzori che si distende ma non riesce ad arrivare sulla rasoiata precisa del fantasista finalese.

7' LIGORNA IN VANTAGGIO! Passano i genovesi con una gran discesa in contropiede di Di Masi bravo a trovare il varco tra le linee rossoblù e servire puntualmente Cericola, preciso nei tempi e nella conclusione laterale che batte Ascioti sul secondo palo.

1' Squadre in campo entrambe con le divise tradizionali, si parte e subito il Ligorna va alla conclusione con l'ex Donaggio. Para Ascioti.

Ecco quindi le scelte dei due tecnici

VADO (4-3-3): Ascioti; Ghigliotti, De Bode, Ropolo, Spanu; D'Iglio, Capano, Castelletto; Adusa, Lo Bosco, Capra.

A disposizione: Fresia; Manno, Codutti, Casazza, Castiglione, Mele, Bane, Lagorio, Allogho.

Allenatore: M. Didu

LIGORNA (3-5-2): Atzori; Garbarino, Damonte, Scannapieco; Dellepiane, Bacigalupo, Silvestri, Di Masi, Gerbino; Donaggio, Cericola.

A disposizione: Caruso; Gualtieri, Lipani, Botta, Mancini, Paggini, Serra, Tassotti, Maresca.

Allenatore: G. Roselli

Arbitro: C. Esposito di Napoli

Ragionare "partita per partita". E' questo il mantra di un Vado terzo in classifica, che finora ha sciorinato prestazioni degne di nota e deciso a proseguire su questa strada anche in questo derby ligure che porta al "Chittolina" il Ligorna.

Dall'altra parte, in un girone la cui alta classifica è sempre più caratterizzata dalla presenza di compagini liguri, l'avversario è di quelli particolarmente ostici. Per conformazione tecnico-tattica e perché le vecchie conoscenze in campo sono diverse e ben conoscono l'ambiente savonese.