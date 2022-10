Calcio, Vadese. Saltarelli smentisce tensioni interne: "Abbiamo parlato, peccato non aver chiuso l'anticipo con i tre punti" (VIDEO)

Si è parlato tanto della Vadese nel corso degli ultimi giorni, per la lunga sequela di infortuni, la rinuncia alla Coppa Liguria, ma anche per le possibili tensioni interne vissute nelle ultime settimane (in particolare sono girate voci insistenti su uno screzio tra mister Saltarelli e Suetta).

Lo stesso allenatore ha voluto fare chiarezza sotto diversi aspetti al termine dell'unico tempo giocato contro la Veloce, a causa dell'infortunio occorso al direttore di gara.

Gli azzurrogranata stavano conducendo 1-0, grazie alla rete di Crocetta, risultato dal quale si ripartirà non appena verrà fissato il recupero.