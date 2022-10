Volley, Serie C. L'Albenga Volley non sbaglia la seconda giornata: l’Audace Gaiazza Valverde dà del filo da torcere ma finisce 3 a 1

Non lascia punti per strada l’Albenga Volley, le ragazze di coach Siccardi vincono 3 a 1 sul campo dell’Audace Gaiazza Valverde e restano nel gruppo di testa a punteggio pieno.



Primo set sofferto, che ha visto la formazione genovese imporsi per 25 a 19. Dal secondo la musica cambia, la formazione ingauna è cinica e mette in fila il tris vincente che vale anche i tre punti.



Sabato prossimo sarà sfida sul campo di casa alle imperiesi dell’O.F. Vasco Lanfranchi, un’altra gara importante nel cammino biancoblù.



AUDACE GAIAZZA VALVERDE - ALBENGA VOLLEY 1-3 (25-19 / 17-25 / 17-25 / 17-25)