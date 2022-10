Volley, Serie D. Il Tweener Andora si concede il bis, coach Ammendola: "Le ragazze nonostante le difficoltà mettono sempre il campo qualcosa in più"

E sono due! Il Tweener Andora conquista il secondo successo del suo campionato e vola momentaneamente in testa alla classifica di Serie D. Vittoria di spessore contro l’Imperia Volley, 3 a 1 in trasferta che conferma l’ottimo lavoro che stanno facendo le ragazze di coach Alessia Ammendola:

“Sfida affrontata a viso aperto” – commenta l’allenatrice biancoblù – “Con la consapevolezza dei nostri mezzi e mettendo in campo tutto quello che proviamo durante gli allenamenti. Nel finale del primo set la nostra palleggiatrice Federica Favero ha subito un piccolo infortunio alla caviglia, che ci fa un po’ preoccupare ma speriamo di recuperarla velocemente per le prossime partite. Sono comunque strafelice per l’impatto avuto nella gara del secondo palleggio Eleonora Favero. Nonostante la difficoltà della partita ha dimostrato carattere e grinta facendo girare perfettamente la squadra fino alla vittoria. Successo meritato per questo gruppo che, nonostante le difficoltà della settimana, arriva sempre carico e motivato quando conta”.