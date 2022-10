Calcio, L'Imperia resta a -7 dall'Albenga grazie anche alla tripletta di Polisena: "E non sono ancora al meglio" (VIDEO)

Esplode Antonio Polisena e l’Imperia trova una nuova arma nel proprio arsenale. Anzi ammette:” Non sono ancora al massimo della forma.”

Di testa, in rovesciata o di rapina dopo un dribbling, la ‘butto dentro’ in tutti i modi:” La mia specialità è farmi trovare pronto in area e segnare. Questo è il mio punto forte.”

Si è trovato a meraviglia con Campelli che lo ha imbeccato in occasione delle prime due marcature.

Fuori dal campo, il feeling lo ha trovato con ‘Beppe’ Giglio: i due sono amici ed il Capitano non lo molla nemmeno nelle interviste, come quella odierna. Ha provato a farlo ridere ma Polisena è rimasto imperturbabile.

Ai microfoni è arrivato Lazzaro Cernicchiaro, secondo di Lupo, su mandato del tecnico. Soddisfatto della prova dei giocatori, ha comunque notato alcuni errori nella prestazione di oggi: “Il rigore del 2-1 nasce da un rinvio frettoloso di Cella” che, a dire il vero, era stato sollecitato da Lupo; oltre ad una prova imperfetta della difesa.

L’ unico piccolo ‘mugugno’ è arrivato da Melandri, apparso contrariato dalla precoce sostituzione arrivata al minuto 53. Il subentrante Jebbar, dopo cinque giri di orologio, è poi andato in rete.