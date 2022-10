Rally dei Monti Savonesi, l'evento è pronto a coinvolgere tutta Albenga

Con l'imminente chiusura delle iscrizioni, fissata al prossimo 31 ottobre, inizia a scaldarsi il clima del 4° “Giro dei Monti Savonesi Storico” e dell'abbinata “Regolarità Sport Infinity”, entrambi previsti sabato 5 e domenica 6 novembre ad Albenga.

Il primo avrà validità per il Trofeo Rally di Zona (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), la Michelin Historic Rally Cup, il Memory Nino Fornaca e per la Coppa 127, promossa da Pro Energy Motorsport. L'altra manifestazione, invece, sarà valida per la Coppa Regolarità Sport e per la neonata North West Regularity Cup. Sia il “Giro dei Monti Savonesi Storico” che la “Regolarità Sport Infinity” stanno creando particolare interesse tra coloro che hanno già provveduto ad inviare la loro adesione e tra i numerosi appassionati. C'è curiosità, ad esempio, per la nuova prova speciale - il "Melogno", km 7,320 - che nella seconda giornata di gara verrà percorsa tre volte, un tratto di strada molto tecnico ed impegnativo che ha fatto la storia del rallysmo italiano e che potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato finale di entrambe le manifestazioni.

C'è grande attesa ad Albenga e nel suo immediato hinterland sia per il rally “Giro dei Monti Savonesi Storico” che per la “Regolarità Sport Infinity”, negli anni scorsi ottimi veicoli di promozione di questo territorio. Ma sarà l'intera "zona" che, anche per questa edizione, non farà mancare il proprio supporto alle due manifestazioni: il ritiro del radar è previsto - nella serata di giovedì 3 novembre dalle 18.00 alle 21.00 ed il giorno successivo dalle 08.00 alle 12.00 - presso il Museo Sommariva “La civiltà dell’olio”, gestito da una storica azienda ingauna; un'altra autentica realtà locale, la Noberasco spa, riserverà una confezione di prodotti per ogni equipaggio che salirà sulla pedana finale; il riordino della prima tappa sarà ospitato, come negli anni scorsi, presso l'Azienda agricola "BioVio", in regione Massaretti a Bastia, dove gli equipaggi potranno degustare i suoi pregiati vini e prodotti tipici.

Tutta Albenga, in pratica, sarà coinvolta nella manifestazione promossa dalla Asd Sport Infinity. Sul portale https://www.girodeimontisavonesistorico.it/ tutte le informazioni relative all’edizione 2022 del “Giro dei Monti Savonesi Storico” e della “Regolarità Sport Infinity”. L’emittente televisiva Primocanale seguirà le due gare con servizi.