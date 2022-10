Calcio. New Bragno, la promessa William Monte disputerà due allenamenti con la Pro Vercelli

William Monte, attaccante del New Bragno classe 2006

Grande soddisfazione in casa New Bragno per la chiamata da parte della gloriosa Pro Vercelli verso un giovane talento biancoverde.

Stiamo parlando della promessa William Monte (classe 2006), che disputerà una serie di due allenamenti con le casacche bianche mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre presso il centro sportivo "Mario Ardissone"- Belvedere - di Vercelli.

Il giovane Monte che parteciperà al primo raduno dalla Rappresentativa Regionale Under 17, che si terrà questo pomeriggio al "Piccardo" di Borzoli.

"Tutta la famiglia biancoverde si congratula con William, augurandogli un grande in bocca al lupo per queste importanti esperienze", il messaggio d'auguri del club biancoverde.