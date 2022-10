Calcio, Prima Categoria A. Virtus Sanremo sconfitta dal Pontelungo. Covatta: "Paghiamo l'inesperienza a certi livelli"

La Virtus Sanremo esce sconfitta da Albenga contro il Pontelungo con un 5-2, risultato che lascia i matuziani a quota 4 punti in classifica nel campionato di Prima Categoria.

Ad analizzare la sconfitta dei biancoazzurri è il Team Manager Stefano Covatta: "Nonostante il punteggio pesante il primo tempo è stato all'altezza - sottolinea il dirigente matuziano - ma purtroppo paghiamo l'inesperienza a certi livelli, con l'organico mai al completo per poter provare la squadra tipo e oggettivamente anche la qualità da non poter competere ai piani alti. In più alcuni elementi che dovevano rappresentare il valore aggiunto sono fuori condizione per mancanza di allenamenti. Dispiace prendere gol su cali di concentrazione: un totale di quattro tiri per noi, dove sono scaturiti due gol e uno leggermente sopra la traversa".

"Speriamo di mantenere la categoria - evidenza Covatta - perché questo è il nostro progetto".