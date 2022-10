Calcio, Prima Categoria B. Spotornese capolista, il DS Lasio invita alla calma: "Dobbiamo mettere fieno in cascina, lavoriamo per salvarci"

La Spotornese, dopo 5 giornate di campionato, è la capolista del Girone B di Prima Categoria. Un traguardo importante per la neopromossa che vuole mantenere le aspettative stagionali tagliando il pass della salvezza il prima possibile.

Intanto 12 punti sono stati messi nel bottino grazie anche ad un inizio importante di stagione e dopo la vittoria per 2-1 contro la Priamar: ad analizzare il magic moment dei savonesi è il Direttore Sportivo Luca Lasio.

"Onestamente come detto più volte siamo una neopromossa - sottolinea il DS - e dobbiamo cercare di mettere fieno in cascina..il nostro obbiettivo rimane la salvezza. Contro la Priamar è stata una partita difficile come ci aspettavamo, sono una buona squadra, ma siamo stati bravi a portarla a casa.

Lasio non crede alle pressioni della squadra dopo il primato solitario: "Non credo che i ragazzi abbiano pressioni - continua - aver fatto belle vittorie aiuta solo ad allenarsi meglio..ma tutto l'ambiente sa che lavoriamo per un mantenimento di categoria".

Il DS dei biancoazzurri è sorpreso del grande inizio della sua squadra: "Per essere una società rinata da poco e appena approdata in Prima Categoria abbiamo fatto una gran partenza quindi non ti nascondo che siamo andati ben oltre le aspettative. Ora bisogna stare con i piedi per terra e lavorare - conclude Lasio - perché le squadre che puntano a vincere man mano usciranno per prendersi i loro posti".