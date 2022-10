Calcio, Promozione. Baia Alassio, non basta un super Odasso contro la Praese: "Sono due punti persi"

La Baia Alassio non riesce a superare la capolista Praese, ma mette in campo una grande prestazione che solo per dettagli non ha fatto arrivare in casa giallonera il bottino pieno.

Protagonista del match è stato Jacopo Odasso, autore del momentaneo 2-1 con una rete di pregevole fattura: "Sono e siamo un po' delusi per il risultato finale perché per come è andata la partita c'era la sensazione di poterla portare a casa, nonostante giocassimo contro i primi della classe. Siamo andati due volte in vantaggio in casa e a fine partita personalmente pensavo più ai due punti persi che a quello guadagnato".

Odasso ha una doppia dedica speciale: "La prima in assoluto è per la mia ragazza che è sempre al mio fianco dandomi forza anche quando le cose non vanno bene e che dall'anno scorso è anche fotografa e social media manager della squadra. Una menzione è sempre per i miei genitori che mi supportano da quando ho iniziato a giocare fino ad oggi".

A livello personale il calciatore dei gialloneri non si pone limiti per questa stagione: "Il mio obiettivo è quello di tornare ad avere continuità a centrocampo, casualmente il gol è coinciso con il mio ritorno a centrocampo dopo un anno e mezzo giocato in difesa per esigenze tattiche e di emergenze varie. Poi in ogni caso il nostro obiettivo è salvarci a qualunque costo e ripetere l'impresa della salvezza dell'anno scorso alla prima stagione di sempre della Baia in Promozione"

In conclusione Odasso analizza le prime due della classe, Praese e Pietra Ligure, entrambe già affrontate: "Parto dal presupposto che sono due ottime squadre che sicuramente fino alla fine si giocheranno la promozione diretta. Entrambe hanno davanti e in mezzo tantissima qualità, mi risulta molto difficile scegliere ma forse opto per il Pietra Ligure".