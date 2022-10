Calcio, Promozione. Ceriale, il rammarico di Federico Piazza: "Contro la Sampierdarenese meritavamo qualcosa in più. Castagna? Peccato per il suo infortunio"

Il Ceriale si mantiene nelle zone alte del campionato di Promozione, ma negli ultimi 180 minuti di gioco i biancoblu hanno un po' rallentato ottenendo solo due 0-0 contro Celle Varazze e Sampierdarenese.

"Sono due 0-0 diversi - ci ha sottolineato Federico Piazza - domenica scorsa è stata una partita tirata ed abbiamo creato poco ieri avremmo meritato qualcosa in più ma sicuramente la mancanza di una punta di ruolo si sente ma vanno elogiati Marquez, Condorelli e Arthur per l’impegno che stanno mettendo. La partenza in campionato è ottima e siamo tutti contenti. C’è però da fare quel salto di mentalità e di cattiveria per ambire a rimanere in alto ma abbiamo ottime potenzialità".

Piazza evidenza l'assenza di un bomber di esperienza come Castagna: "Lenny manca, anche come peso carismatico in campo e fuori è il nostro riferimento davanti. Peccato per il suo infortunio e per quello di Rocca. Stavano entrando in forma ma li aspettiamo e sappiamo che hanno grande voglia di rientrare".

A livello personale Piazza vuole aspettare prima di giudicarsi: "Non so darmi un giudizio, ma sono molto contento di vedere un gruppo di ragazzi così giovani educati, rispettosi e vogliosi di imparare e crescere. Il mio obiettivo è quello di aiutarli in questo processo di crescita mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie conoscenze".