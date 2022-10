Calcio, Seconda Categoria A. Argentina Arma, debutto vincente in campionato. Prunecchi: "Fiducioso per il futuro, ora testa alla Carlin's Boys" (VIDEO)

Grazie alla rete di Giorgio Brizio l'Argentina Arma riesce ad archiviare la trasferta contro la Villanovese. Un gol di pregevole fattura che non è passato inosservato davanti ai pochi supporter presenti presso la tribuna del campo sportivo "S. Fondatori" di Villanova d'Albenga.

Al termine dell'incontro il mister della formazione di Arma di Taggia, Marco Prunecchi, commenta così la vittoria:

"Per il risultato sono contento perchè iniziare subito con una vittoria fuori casa non è male. Sotto l'aspetto del gioco sono contento fino al minuto 85, la mia squadra deve continuare a giocare al calcio fino alla fine e non deve adattarsi alla categoria. Per il resto sono molto fiducioso anche per il futuro perchè stanno rientrando degli infortunati".

"Sono felice per l'esordio di Simone Grandi perchè era tanto tempo che non era a disposizione, abbiamo recuperato Cutellé e ora pensiamo a prepararci al meglio per la partita di sabato con la Carlin's Boys."