Calcio, Coppa Liguria. Il primo round degli ottavi è dell'Andora. I biancoblu passano 2-1 in casa del Pontelungo

PONTELUNGO - ANDORA 1-2 (84' Daddi - 9' Greco rig., 83' Amico)

53' il match si chiude dopo otto minuti di recupero. L'ANDORA PASSA 2-1 AL RIVA.

53' ultima occasione per Guardone, il cross non trova la deviazione vincente di Vignola.

51' Andora in 9, espulso anche Cutuli

48' secondo giallo per Tinkiano, due ammonizioni in nemmeno 10 minuti. Andora in dieci

47' colpo di testa in appoggio di Daddi, non può creare affanni a Romano

42' bel movimento di Sfinjari a eludere la linea difensiva andorese, destro incrociato a lambire il palo di Romano

41' ammonito subito Tinkiano

39' DADDI! IL PONTELUNGO TORNA IN PARTITA! TOCCO SOTTOMISURA IN PORTA, E' LA PRIMA DISATTENZIONE DELL'ANDORA DELLA RIPRESA

39' un cambio per parte. Tinkiano per Greco e Schiano per Enrico

38' RADDOPPIO ANDORA! CHE GOL DI SIMONE AMICO, RIPARTENZA FULMINANTE E DESTRO INCROCIATO SUL SECONDO PALO!

33' nuovo cambio Pontelungo: Roascio per Matteo Calandrino

30' di distende l'Andora, Greco sbaglia una rete già fatta angolando troppo il colpo di testa a pochi passi da Breeuwer

28' ammonito Greco, trattenuta tattica su Caputo

28' Ancora Caputo dal limite, palla di un metro sopra la trasversale di Romano.

27' Cutuli ferma Delfino in corsa, proteste Pontelungo per la possibile seconda ammonizione

25' terzo cambio Andora. Simone Calandrino per Muca. Risponde subito Zanardini con Daddi per Chariq

24' la partita sta scadendo, all'Andora può anche andare bene così, tocca al Pontelungo metterci più raziocinio

22' Amico per Di Stefano: secondo cambio per Rattalino

20' Cutuli prova il jolly dal limite, destro in corsa con tanta potenza ma poca mira

18' doppio cambio Pontelungo. Ci sono Sfinjari e Guardone per Perrier e Giampà

18' ammonito Alizeri, fallo su Leo.

13' tanta precipitazione su entrambi i fronti, ne risente la qualità del gioco ma soprattutto la produzione di azioni da rete

10' scontro involontario tra Alizeri e Greco, ha la peggio l'attaccante andorese. Il gioco riprende senza l'intervento dei sanitari

9' nuova punizione per Caputo, corpo all'indietro e sfera inevitabilmente alta.

4' intervento ruvido di Muca su Alizeri, Porzio estrae il cartellino giallo

2' nell'intervallo è entrato Furlanetto nelle fila dell'Andora, Velaj torna in panchina zoppicando leggermente

1' Calandrino verticale per Giampà, troppo spazio per il trequartista ingauno, destro comunque impreciso

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

46' squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero

45' ammonito Cutuli, intervento in ritardo su Delfino

40' Giro palla pigro dell'Andora, Chariq anticipa naturalmente Velaj (incolpevole nello sviluppo), Avignone ci mette una pezza

39' Chariq si mette in proprio, doppio dribbling e destro dai venti metri, Romano blocca in due tempi

38' serata tiepida al Riva, ci sono anche i grilli che cantano nelle campagne attorno allo stadio di Viale Olimpia...

36' nuova punizione per il Pontelungo, distanza proibitiva per Giampà, ma il mezzo collo esterno del numero dieci granata non termina poi di molto alla destra di Romano...

31' migliore il nuovo tentativo di Setti, Breeuwer non si lascia tradire dal rimbalzo. Bravi entrambi

24' Romano si ripete ancora una volta, dalla bandierina Calandrino può saltare indisturbato, l'estremo difensore blocca centrale

23' punizione dal limite a giro perfetta di Caputo, Romano è superlativo a deviare oltre il palo. Grandissima la parata del numero uno biancoblu

21' azione lineare dell'Andora con Leo a sinistra a calciare nel cuore dell'area: De Stefano e Greco non riescono però a trovare la stoccata verso la porta di Breeuwer

20' tentativo di Setti, forzato, palla fuori

18' punizione violenta di Giampà, in barriera c'è una deviazione, bravissimo Romano a non farsi spiazzare

16' prova a scuotere i suoi Caputo, destro dalla distanza ben oltre la trasversale di Romano

13' Bravo Romano in uscita su Perrier, ottimo il tempo di uscita del portiere andorese

9' GRECO! PIATTONE DESTRO AD APRIRE CHE BREEUWER TOCCA SENZA RIESCE A DEVIARLO, OSPITI IN VANTAGGIO.

9' RIGORE PER L'ANDORA! TOCCO DI MANO DI ALIZERI IN AREA, PORZIO NON HA DUBBI E INDICA IL DISCHETTO

6' entrambe le squadre provano a raccordare azione offensive, fino ad ora è mancata la giusta qualità sulla trequarti offensiva

3' ritmi subito interessanti, si passa anche da queste partite per trovare la giusta mentalità

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PONTELUNGO: Breeuwer, Enrico, Alizeri, Piotto, Calandrino, Caputo, Delfino, Vignola, Perrier, Giampà, Chariq.

A disposizione: Ferrari, Paradisi, Schiano, Roascio, Gabriele, Interguglielmi, Guardone, Daddi, Sfinjari.

Allenatore: Zanardini

ANDORA: Romano, Velaj, Leo, Muca, Avignone, Modesti, Setti, Greco, Cutuli, De Stefano, Botte.

A disposizione: Ghiozzi, Furlanetto, Calandrino, Delice, Testa, Amico, Tinkiano, M. Guardone, Pierotello.

Allenatore: Rattalino

Arbitro: Porzio di Genova