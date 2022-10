Calcio, Coppa Liguria. Stasera in campo per gli ottavi di andata, occhi su Pontelungo - Andora e Savona - Mallare

Sarà come risaputo un mercoledì di Coppa Liguria a regime ridotto dopo la rinuncia della Vadese a disputare gli ottavi di finale contro il Quiliano & Valleggia.

La squadra di Chicco Ferraro è già ai quarti di fianle, in attesa di conoscere la propria rivale.

A ponente il menu sarà comunque di primo livello con Pontelungo - Andora (due tra le favorite al salto in Promozione) e Savona - Mallare.

Come sempre ci sarà spazio per chi avrà disputato meno minuti in campionato, una necessità soprattutto per il Savona che, ridotto ai minimi termini tra rosa all'osso e qualche acciacco, schiererà soprattutto gli elementi più giovani.

Le altre gare in programma sono: e Pra-Bolzanetese, Superba Calcio-San Cipriano, Ca De Rissi-Atletico Quarto, Cogornese-Sporting Club Aurora Colli e Ortonovo-Intercomunale Beverino.

Il 9 novembre le gare di ritorno a campi invertiti.