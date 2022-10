Calcio, Serie D. "Espressioni ingiuriose dall'altoparlante", 1000 euro di multa al Vado

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D





GARE DEL 23/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00 VADO

Per avere diffuso attraverso l'altoparlante dello stadio un'espressione ingiuriosa all'indirizzo della Terna Arbitrale e per avere propri sostenitori rivolto insulti all'arbitro al termine della gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 1/11/2022

CARDANI NICOLO (VADO)

Per proteste nei confronti di un assistente arbitrale.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MINIACE SIMONE (CHISOLA CALCIO)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANGREGORIO GIUSEPPE (CASALE A.S.D.)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario.

LISA MASSIMO (STRESA VERGANTE)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario.

CALCIATORI ESPULSI

TRIPOLI PIETRO (STRESA VERGANTE)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un A.A.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARPINO ANTONIO (LEGNANO SSDARL)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CASTELLETTO EROS (VADO)

DE BODE ALESSIO (VADO)

LO BOSCO LORETO (VADO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPAGNA DARIO (PINEROLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GERBINO THOMAS (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

PEREZ MORENO GUILLERMO (CASALE A.S.D.)

GRIECO ANICET (CASTANESE)

MANASIEV ZDRAVKO (DERTHONA FBC 1908)

CILIBERTO ALESSANDRO (PINEROLO)

CENTO FRANCESCO (STRESA VERGANTE)