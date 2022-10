Volley, U16 F. Parte forte la stagione dell'Albenga Volley, coach Di Vicino: "Vittoria che fa morale. Obiettivo? La crescita di queste ragazze"

Inizia come meglio non poteva avvenire il campionato dell’U16 dell’Albenga Volley Blu, la squadra allenata da coach Daniele Di Vicino supera con un brillante 3 a 0 il Brothers GJ Andora.

“Partire con una vittoria è sempre il modo migliore per cominciare, quindi questo fa morale e fa bene al gruppo” – le parole dell’allenatore ingauno – “La partita è stata approcciata nel modo giusto e, vista la differenza tecnica delle due squadre, l'abbiamo portata a casa giocando una buona partita in tutti i fondamentali di squadra. Sono anche riuscito a dar spazio a tutta la rosa a mia disposizione, hanno potuto assaporare il campo anche le ragazze più piccole del 2009 integrate con questo gruppo”.

Saranno due i campionati che vedranno protagonista la squadra biancoblù, ossia quello di categoria e la Prima Divisione: “Sicuramente nel campionato di U16 il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo anche se non sarà per niente facile, visto che ci sono altre squadre di buon livello in questa categoria. Ma noi cercheremo di dire la nostra, dando sempre il massimo. Il campionato di Prima Divisione invece è fatto con l'obiettivo di crescere e fare esperienze, li invece il risultato di squadra passa decisamente in secondo piano. Mi aspetto in questa stagione una crescita importante da parte di questo gruppo, sia individuale che come squadra. Il risultato è sì importante per le motivazioni, ma quello che a me interessa è vedere queste ragazze crescere in tutta la stagione”.