Scommesse live e ippiche, le strategie vincenti per guadagnare

Il calcio è uno sport sostanzialmente scorrevole, anche perchè non c'è il tempo effettivo come nel basket o nella pallanuoto. E' un gioco con poche interruzioni, senza timeout o interruzioni pubblicitarie. Anche per questa ragione è considerato "The Beautiful Game" uno sport eccellente per uno scommettitore live di talento. Anche i casinò online sono molto attrattivi per chi ama il gioco live, ma richiede competenze più specifiche. Se hai una buona strategia per il gioco live, puoi fare tanti quattrini e toglierti delle belle soddisfazioni.

Anche scommettere può diventare un lavoro se sei una persona capace e metodica. Se hai una buona capacità di prevedere gli eventi puoi giocare gli incontri di calcio, basket, tennis o anche le scommesse ippiche Snai che hanno sempre un grande fascino per chi ama le scommesse.

In generale, una persona di successo avrà una grande capacità nel saper prevedere i risultati che non sono ovvi in base alle esperienze passate. Ad esempio, potresti sapere che una determinata squadra segna più spesso a partita inoltrata piuttosto che nei primi minuti del match o che è probabile che un giocatore importante sia schierato in panchina e non nella formazione titolare magari per via di qualche acciacco fisico.

Questo tipo di informazioni è prezioso per qualsiasi giocatore, ma lo è ancora di più nelle scommesse live, dove gran parte della fluttuazione delle quote si basa su ciò che il pubblico pensa di ciò che è già accaduto, piuttosto che su ciò che è probabile che accada. Detto questo, è bene avere alcune linee guida per creare una strategia finalizzata a scommettere dal vivo su una partita. Eccone alcuni che potrebbero essere molto utili.

L'identificazione dei possibili esiti

Quando pensiamo alle probabilità di vittorie, sconfitte, pareggi e gol segnati, spesso le immaginiamo distribuite su una curva a campana. Eppure nel calcio la realtà è spesso diversa. Ad esempio, potresti scommettere su una squadra con una profondità eccezionale in panchina, e che ha una maggiore probabilità di gol a fine partita.

Oppure potresti scommettere su una scommessa in cui è probabile che una squadra più debole si concentrerà sulla difesa giocando passivamente. Se la squadra rinuncia a un obiettivo, dovrà modificare la sua strategia e probabilmente sarà incline a subire più gol più volte.

Comprendere questi potenziali percorsi può aiutarti a sapere dove mettere i tuoi soldi nel momento in cui un gioco cambia o in un momento in cui è probabile che cambi.

Definisci quando fare le tue scommesse

Una delle sfide delle scommesse live può essere la paralisi dell'analisi. Non solo stai valutando le quote nel momento, ma anche la possibilità che diventino più o meno favorevoli nel prossimo futuro. Ci sono tanti parametri che vanno valutati con grande attenzione.

Una scommessa live può cambiare radicalmente dopo che si segna un gol: come dice il vecchio proverbio, gli obiettivi cambiano le partite. Più specificamente, spesso determinano un cambio di tattica per una o entrambe le squadre che cambia il flusso di una partita.

Un esempio di successo: nell'apertura di Euro 2020, l'Italia ha avuto il predominio assoluto sulla Turchia per tutti i primi 45 minuti ma senza riuscire a fare un solo gol. Poi, la Turchia ha subito un autogol all'8' del secondo tempo e le cose sono cambiate radicalmente. La Turchia ha rafforzato il reparto offensivo, scoprendosi in difesa, subendo altre reti. In questo caso ha avuto la meglio chi ha scommesso su over 2,5 goal con una quota di +165 e una probabilità implicita del 37,7%. L'Italia ha segnato il suo terzo gol al 79'.

Primo tempo: il punto intermedio ti dà più tempo per valutare la tua prossima decisione. Potresti elaborare ciò che è accaduto durante i primi 45 minuti e come ti aspetti che cambi.

Un esempio di successo: nel primo turno delle partite dei gironi di Euro 2020, il secondo tempo ha registrato molte più reti del primo tempo. Aveva senso dal momento che le squadre stavano giocando le prime partite ufficiali in un paio di mesi.

Quindi, quando il vantaggio per 1-0 della Slovacchia sulla Polonia si è attestato all'intervallo dell'apertura del Gruppo E di entrambe le squadre, era doveroso puntare su Over 2,5 a fine partita, immaginando un secondo tempo pirotecnico. La Slovacchia ha vinto per 2-1 segnando il gol vittoria al 69° minuto. Insomma, quando una partita si sblocca, soprattutto se questo avviene nella prima ora di partita, le possibilità che arrivino altri gol sono davvero tantissime. Ecco perchè bisognerebbe sempre approfittarne.

I due momenti cruciali del secondo tempo sono sempre il 55' e il 75'. Al 55' devi valutare esattamente la tattica adottata da un allenatore per cambiare la partita. C'è chi sceglie di difendersi ad oltranza e chi invece vuole spaccare la partita inserendo nuovi attaccanti. Anche il 75' è fondamentale, perchè normalmente è il momento in cui l'allenatore della squadra che perde, cambia sostanzialmente il quadro tattico, sbilanciando la squadra in avanti. Questo è il momento in cui una partita può cambiare radicalmente e i gol possono fioccare. E' un'occasione da cogliere sempre al volo.