Tennistavolo: Segesta Nova a punteggio pieno in C2, Athletic Club capolista in tre gironi

Fermi i campionati a squadre nazionali, al centro della scena la terza giornata dei campionati di livello regionale, recupero degli incontri che si sarebbero dovuti svolgere ad inizio ottobre ed erano stati rinviati.

In Serie C2 si isola al comando il Segesta Nova con 6 punti. La formazione di Sestri Levante (Andrea Sparagino 2, Giosuè Debarbieri 2, Sparagino/Debarbieri 1) si è imposta per 5 a 2 in casa del Tennistavolo Savona (Sergio Calò 1, Edmond Arapi 1).

Primo stop stagionale per il Luigi Rum Compagnia Unica (Andrea Gamberini 2, La Milia/Gamberini 1), 4-3 dal Don Bosco Varazze Mr Drake (Lavinia Cerruti 2, Manuele Castelnuovo 1, Mattia Lattaro 1), e per il Vallecrosia (Mauro Giusta 2, David Marani 1), 4-3 dal Toirano Sensei (Armando Torregrossa 2, Andrea Marino 1, Torregrossa/Marino 1). Per le formazioni varazzina e toiranese si tratta dei primi 2 punti. Secondo successo per il Bordighera (Luca Guglieri 2, Massimo Bracco 1, Bracco/Guglieri 1), che ha prevalso per 4-3 sul Tennistavolo Genova (Marco Ferrari 2, Marco Castagna 1).

Capolista solitaria a punteggio pieno anche nel girone A di Serie D1. Si tratta dell'Athletic Club B (Carlo Antonio Sanfilippo 2, Joanna Marie Mirisola 2, Stefano Beverini 1, Mirisola/Sanfilippo 1), che ha fatto suo lo scontro al vertice, nella palestra del Vallecrosia B (Mario Pesante 1), col punteggio di 6 a 1.

Aggancia la seconda posizione l'Arma di Taggia (Ulisse Ballestin 2, Maya Pino 1, Ballestin/Brignolo 1) battendo 4-3 il Don Bosco Varazze Piro Piro Cogo (Fabrizio Lattaro 1, Gianluca Ferrari 1, Filippo Spandonaro 1). Prima vittoria per il Toirano (Stefano Tavilla 2, Gianluigi Marras 1, Federico Occelli 1) che ha avuto la meglio per 4-3 sul Vallecrosia A (Matteo Marani 1, Gabriele Biamonti 1, Marani/Biamonti 1).

In Serie D1 girone B l'unica squadra sempre vittoriosa è l'Athletic Club A (Guido Pittaluga 2, Vincenzo Ferraro 1, Franco Fabbri 1), che ha prevalso per 4-3 sul Victoria Tennistavolo 1 (Alessandro Verri 1, Fabio Vaccargiu 1, Vaccargiu/Verri 1).

Il TT Club La Spezia (Claudio Loritto 2, Niccolò Bassi 1) ha ceduto di misura, 4-3, sui tavoli del Villaggio Sport Chiavari (Cesare Alberto Vercesi 1, Gabriele Viterbo 1, Riccardo Mugnaini 1, Foti/Vercesi 1). Gli spezzini vengono raggiunti a quota 4 punti dal Tennistavolo Genova (Carlo Adolfo Martigli 2, Roberto Bacigalupi 1, Lorenzo Narisano 1), che ha piegato per 4-3 il Segesta Nova (Carlo Brunettiborghi 2, Brunettiborghi/Ballestracci 1).

Due gli incontri disputati in Serie D2 girone A, terminati entrambi con la vittoria della squadra impegnata in trasferta. Il Don Bosco Varazze Cloud3 (Daniele Zecca 2, Matteo Ricci 2, Matteo Francavilla 1, Zecca/Ricci 1) ha sconfitto per 6 a 1 l'Arma di Taggia (Natale Arceri); il Regina Sanremo (Alessandro Lombardo 2, Matteo Cichero 1, Lombardo/Cichero 1) ha superato per 4 a 3 il Don Bosco Varazze Decathlon (Giuseppina Volpi 2, Leonardo Danaidi 1).

L'Athletic Club (Sergio Caviglia 2, Marco Lamuraglia 2, Alice Borsani 1, Borsani/Lamuraglia 1) è in vetta al girone B della Serie D2 con 6 punti grazie al successo per 6 a 1 nella palestra del Villaggio Sport Chiavari (Fabio Baffigi 1).

Nell'attesa dello scontro diretto tra le squadre che si trovano a quota 4 punti, il Villaggio Sport Chiavari Junior (Leonardo Alessandri 2, Matteo Montepagano 1, Massimiliano Alessandri 1, M.Alessandri/Bertora 1) raggiunge il secondo posto vincendo 5-2 sul Tennistavolo Genova Red (Federico Bizzarri 1, Enrico Rivarola 1). Primo successo per il Victoria Tennistavolo 2 (Leonardo Staita 2, Francesco Tripodi 2, Michele Carmi 1, Carmi/Tripodi 1): 6-1 a spese del TT Club La Spezia 1 (Giordano Paita 1).

Nella foto: Arma di Taggia e Don Bosco Varazze, di fronte in Serie D1