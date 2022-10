Calcio, Soccer Borghetto. Il commiato di Giancarlo Delfino: "Società perbene, non posso non pretendere il 100% da tutti i miei giocatori"

E' un rammarico che traspare sincero quello che Giancarlo Delfino sta vivendo per le dimissioni consegnate nelle mani dei vertici dirigenziali del Soccer Borghetto.

Vertici nei confronti dei quali il tecnico non nutre alcun tipo di rancore o risentimento, anzi, le parole di elogio nei confronti del club biancorosso sgorgano fluide dalla voce del tecnico andorese:

"Lascio una società di persone perbene, aver conosciuto il presidente e tutti i suoi collaboratori è stato per me davvero un arricchimento e non posso che augurare loro di poter raggiungere i traguardi prefissati. Lascio una buona classifica, forse avremmo potuto ottenere qualche punto in più, ma non posso che essere soddisfatto per quello che siamo riusciti a raccogliere".

L'allenatore spiega i motivi per i quali ha voluto rimettere il mandato:

"Sono un martello e sono consapevole che starmi dietro non è facile. Soprattutto con qualche giocatore non eravamo sulla stessa linea d'onda e per evitare che potessero nascere dinamiche deleterie nei confronti della squadra ho preferito compiere questo passo. Personalmente vado sempre al 100%, non posso adattarmi ad altri ritmi. Il mio auspicio è che con un nuovo allenatore i ragazzi possano assumere un nuovo senso di responsabilità".

Per il rientro in pista a breve termine, grazie ai nuovi regolamenti, ci sarà modo di riflettere:

"Ora che mi viene fatto notare c'è questa possibilità. Non ci avevo sinceramente pensato. Vedremo, la porta non è chiusa, ma ci sono tanti aspetti da valutare".