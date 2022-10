Giudice Sportivo, Eccellenza. Tre giornate a Cipriani, due a Pellicciari

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 22/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (III INFR)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSCHINI LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SALMASO ANDREA (TAGGIA)

GARE DEL 23/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA 3 GARE

ANGELI YURI (FORZA E CORAGGIO)

Protestava pesantemente nei confronti di un AA e gli rivolgeva un'espressione di stampo discriminatorio (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA

ROSSETTI CRISTIANO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

FUSELLI LUCA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CIPRIANI MIRKO (BUSALLA CALCIO)

A gioco fermo, dopo aver effettuato un fallo di gioco, calciava volontariamente il pallone con violenza da una distanza di circa 5 metri colpendo sul fianco un avversario che era rimasto a terra dopo aver subito il fallo dallo stesso giocatore, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

DOLCINI LOUIS (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DOTTO LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAZZOTTA ALEHANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ZAVATTO MATTEO (LAVAGNESE 1919)

GRECO TOMAS HUGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BELUFFI GABRIELE (ALBENGA 1928)

PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

BRIGNONE ANDREA (CAIRESE)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

CANTONI LEONARDO (CANALETTO SEPOR)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

RIGHETTI MARCO (LAVAGNESE 1919)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)

RE SAMUELE (BUSALLA CALCIO)

BERRETTA FRANCESCO (CAIRESE)

SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)

REVELLO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

SAKHI AMINE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BELVEDERE ANDREA (FINALE)

MESSINA DOMENICO (FINALE)

CONTI FEDERICO (LAVAGNESE 1919)

SAKO HAMED (LAVAGNESE 1919)

FERRETTI ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

SALKU ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)