Giudice Sportivo, Prima Categoria: il lungo elenco dei giocatori sanzionati nei gironi A e B

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 22/10/2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 17/11/2022
RISSO GIACOMO (OLIMPIC 1971)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MACCIO MIRKO (MASONE)
LAROSA PAOLO (PRA F.C.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)
CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)
CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)
MACCIO LORENZO (MASONE)
GIRONE FRANCESCO (MULTEDO LEVANTE 1930)
GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO LEVANTE 1930)
SCIANDRA LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
BOGARIN MARTINEZ IVAN N. (SPOTORNESE CALCIO)
FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)
INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)
GALLETI WILLIAM (MASONE)
ADDAMO MATTIA (OLIMPIC 1971)
ROVELLI ALBERTO (OLIMPIC 1971)
RANNE AUGUSTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
COLOMBINO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 200,00 ATLETICO ARGENTINA
V.D.G. Euro 100,00
Euro 50,00 VADINO FOOTBALL CLUB
Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso che rivolgevano ripetute espressioni ingiuriose ed irriguardose all'indirizzo del ddg.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/11/2022
RANGONI LUCA (ATLETICO ARGENTINA) V.D.G.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/11/2022
MANDAGLIO LORIS (SPERANZA 1912 F.C.)
Al termine della gara, protestava nei confronti del ddg rivolgendogli un'espressione blasfema. Sanzione attenuata per le successive scuse rivolte al medesimo ddg.
AMMONIZIONE (I INFR)
FEROLETO ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)
ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA
GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (II INFR)
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
AMMONIZIONE (I INFR)
ROTIROTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
ASSISTENTE ARBITRO SQUALIFICA FINO AL 4/11/2022
VIGLIERCIO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
AMMONIZIONE (I INFR)
ROSALES NIETO (ALBISSOLE 1909)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SIRI GABRIELE (PLODIO 1997)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)
GILLARDO RODERIC (MALLARE)
VOLGA LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
STALLA ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
JESHILI MERITAN (ATLETICO ARGENTINA) V.D.G.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BURLANDO TOMMASO (ALTARESE)
VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (III INFR)
FAVARA MATTEO (ALTARESE)
KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)
MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
RISTAGNO SAMUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
AMMONIZIONE (II INFR)
CALCAGNO STEFANO (ALBISSOLE 1909)
SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)
BASTONI FABIO (AURORA CALCIO)
LONGAGNA NICOLO (AURORA CALCIO)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (AURORA CALCIO)
REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)
SANTORO LUCA (CITTA DI COGOLETO)
SIRI SAMUEL (MALLARE)
GALLO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
GARRONE JACOPO (PLODIO 1997)
GERINI DANIELE (PONTELUNGO 1949)
BADOINO ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)
QUARTIERI TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
BRAZZINO GIACOMO (SAVONA 1907 FBC)
QUINTAVALLE RICCARDO (SAVONA 1907 FBC)
ABAYOMI OLALEYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (I INFR)
DAMONTE FEDERICO (ALBISSOLE 1909)
DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)
CANEVARI LEONARDO (ALTARESE)
COSENZA MASSIMILIANO (ATLETICO ARGENTINA)
RASTELLO ANDREA (ATLETICO ARGENTINA)
RUSSO GIULIO (AURORA CALCIO)
ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)
LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)
CIMOLATO MATTIA (CITTA DI COGOLETO)
REBAGLIATI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)
BELLOMIA FRANCESCO (PLODIO 1997)
GIAMPA LUCA (PONTELUNGO 1949)
RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
CANEVA ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)
ESPOSITO MATTEO (SAVONA 1907 FBC)
FANCELLU FABIO (SAVONA 1907 FBC)
PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
SCIUTTO MARCO (SPERANZA 1912 F.C.)
TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)