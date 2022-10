Giudice Sportivo, Promozione: quattro giornate a Monarda, sono sette i giocatori fermati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/11/2022

CILEONE MATTEO (PRAESE 1945)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

FRANCHINI ROBERTO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTE FABRIZIO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MONARDA FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

A gioco fermo rivolgeva ad un avversario un'espressione pesantemente ingiuriosa e colpiva il suo volto con un pugno sulla guancia senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SGRO FRANCESCO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BELLA SALVATORE (BAIA ALASSIO CALCIO)

MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SCOTTO BUSATO LUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PIU NICCOLO (LEGINO 1910)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

GALLO FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

COSTO DAVIDE (OSPEDALETTI CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

MARTINI PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

LO STANCO ANDREA (BORZOLI)

MURATI WESLEY (CADIMARE CALCIO)

BALBI LUCA (CAMPESE F.B.C.)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

TOBIA MATTEO (CAMPESE F.B.C.)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

PIACENTINI RICCARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

OSES JUAN PABLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

OLIGERI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SANVITO EDOARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

NEGRO NICOLO (NEW BRAGNO CALCIO)

ANDREETTO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

MEHMETAJ DENIS (PIETRA LIGURE 1956)

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

FEDRI SACHA (PRAESE 1945)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)

ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)

BACIGALUPPI ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DIACONU ANDREI LAURENTI (BAIA ALASSIO CALCIO)

CUMAN DAVIDE (BORZOLI)

PASTORINO LORENZO (CAMPESE F.B.C.)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

BIANCHI LUCA (CARCARESE)

GAMBA BARTOLOMEO (CARCARESE)

REVELLO ALESSANDRO (CARCARESE)

REPETTO GABRIELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

LAZRI ENRICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GIANROSSI ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MAGHAMIFAR SHARUZ (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MESSAOUD AYOUB (GOLFO DIANESE 1923)

OSINAGA QUISPE JUAN P. (GOLFO DIANESE 1923)

DANIELLO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

FOLEGNANI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

BERNARDINI LORENZO (MARASSI 1965)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

FONJOCK DIVINE (NEW BRAGNO CALCIO)

CALVINI GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

LUSARDI SIMONE (SAN DESIDERIO)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

SISINNI EMANUELE (SAN DESIDERIO)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

ALIENY JEAN PIERRE (TARROS SARZANESE SRL)

BONAMINO ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)