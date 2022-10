Albenga. La nota di Colla e Fantino sul caso assegni: "Il conto era capiente, si parla in particolare di un assegno da 350 euro emesso nell'ottobre 2021"

E' arrivata nel pomeriggio un ulteriore nota di Giampiero Colla e Claudia Fantino, ex patron e presidentessa dell'Albenga.

L'attuale massimo dirigente, Simone Marinelli, aveva infatti chiamato in causa la vecchia dirigenza per "una trentina di assegni emessi", non dichiarati in sede di passaggio societari.

"I Sigg.ri Giampiero Colla e Claudia Fantino, in merito alla vicenda che ci riguarda e circa le accuse fatte nei nostri confronti da parte del neo presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Albenga 1928, Sig. Simone Marinelli, siamo a comunicare di esserci rivolti al nostro legale per la piena tutela dei nostri diritti e della nostra immagine. Ci teniamo a precisare che nel corso della nostra dirigenza eravamo nel pieno potere di emettere assegni stante la capienza del conto corrente da noi gestito. Abbiamo pero appreso nelle ultime ore che, in particolare, un assegno emesso in favore di un giocatore in data 21.10.2021 dell’importo di Euro 350,00 è stato messo all’incasso solo qualche giorno fa e che pertanto oltre a ribadire l’estraneità ai fatti dei quali veniamo accusati, non ci teniamo responsabili di quanto accaduto".