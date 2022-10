Calcio, Borgio Verezzi. Cordiale non ci sta dopo le dimissioni di Elena Orlandini: "Non sono l'uomo nero"

Dopo la nota della società sull'accettazione delle dimissioni di Elena Orlandini, responsabile della Prima Squadra del Borgio Verezzi, il vicepresidente Fabio Cordiale è voluto intervenire per precisare alcuni passaggi:

"Non mi piacciono certi commenti che sto leggendo sui social, non voglio passare per l'uomo nero della situazione.

Penso sia corretto ribadire come Elena sia stata portata a Borgio Verezzi dal sottoscritto, facendola sentire parte integrante del progetto, grazie anche al rapporto di amicizia che si era instaurato.

La fiducia nei suoi confronti era totale, tanto da affidare il ruolo di responsabile della Prima Squadra, ruoli importanti all'interno del settore giovanile e la gestione della pizzeria.

Gestione che Elena non si sentiva più di seguire per impegni personali, tanto da presentare le dimissioni prima del verdetto del Giudice Sportivo.

Il fatto del mancato controllo delle squalifiche, sollecitato a più riprese, ha rappresentato un passaggio negativo, ma le dimissioni erano già state presentate diversi giorni prima".