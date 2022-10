Calcio. Prima Categoria B. Romano e Fancellu nel primo tempo, Savona e Albissole si dividono la posta nell'anticipo: al "Briano" è 1-1

SAVONA - ALBISSOLE 1-1 (13' Fancellu - 12' Romano)

FINISCE QUI L'ANTICIPO! 1-1 TRA SAVONA E ALBISSOLE! BOTTA E RISPOSTA ROMANO-FANCELLU NEL PRIMO TEMPO, STRISCIONI E CERAMISTI PORTANO A CASA UN PUNTICINO GIUSTO PER QUANTO VISTO IN CAMPO

94' proprio il numero dieci biancazzurro cerca direttamente la porta, deviazione della barriera e pallone in angolo

93' Rebagliati di esperienza si guadagna l'ultima punizione del match, chiude in avanti l'Albissole

92' ammonito pure Curci, che fa sentire i tacchetti anche a Fancellu

91' quattro di recupero

90' briciole di partita per Brazzino, che entra al posto di un esausto Caredda

88' dalla bandierina questa volta il Savona dopo l'ennesima sgroppata di Fancellu, mischia furibonda al limite dell'area piccola con l'Albissole che riesce alla fine a salvarsi

87' Diana di testa impatta bene il pallone sul corner battuto da Damonte, non distante la sua incornata dalla traversa della porta biancoblu

85' Pondaco si fa ingolosire e calcia col mancino da distanza impossibile sparando alle stelle. Ancora tutto apertissimo al "Santuario"

84' Marrapodi al posto di Lanzarotti, che ha preso anche una botta in un contrasto

82' Marras da fuori area scalda i guantoni di Barbara, stilisticamente non eccezionale, ma comunque efficace l'intervento del numero uno del Savona

80' anche Damonte non fa complimenti con Caredda, altro cartellino estratto da Porzio di Genova

78' Gagliardo in ritardo su Apicella, colpo in faccia per il difensore biancoblu che viene soccorso dalla panchina

77' Romano sul versante opposto riceve la sfera spalle alle porte e conclude poi di sinistro in precario equilibrio senza trovare la porta.

76' che occasione per Lanzarotti! L'esterno biancoblu sguscia via a sinistra e si presenta praticamente a tu per tu con Ottonello, bravo a chiudere lo specchio al numero quindici di Frumento. Si salva in questa circostanza la squadra albissolese

74' Biello e Scotto richiamati in panchina, entrano Diana e Marras

72' Esposito col traversone ad uscire, Moscino di testa sul secondo palo spedisce a lato

71' Biello (se non andiamo errati, la visuale dalla tribuna del "Briano" non è il massimo...) finisce sul taccuino del direttore di gara. Punizione Savona

70' Pondaco in rovesciata prova ad innescare Moscino in campo aperto, Ottonello in uscita anticipa tutti e spazza in fallo laterale.

66' sembra badare soprattutto a difendere il pari il Savona in questa ripresa, Albissole sicuramente con più energia e con più gamba per cercare il colpaccio

64' Moscino per Quintavalle, non ne ha più il capitano biancoblu, in campo nonostante un polpaccio fasciato dopo il problema accusato sei giorni fa contro lo Speranza

57' Vallarino rileva Valle, secondo cambio tra le file ospiti

56' Romano-Rebagliati-Calcagno, ceramisti da sinistra a destra in orizzontale, l'ex Legino sbaglia il primo controllo e non riesce a battere a rete. Più dinamica la squadra albissolese in questo avvio di ripresa

52' tiro cross direttamente sull'esterno della rete, Barbara in totale controllo sul primo palo

51' punizione Albissole per fallo di Di Roccia, che in scivolata ha toccato il pallone con la mano sul cross basso di Romano

49' Scotto dalla destra cerca Romano, Di Roccia liscia il pallone ma mette fuori causa l'attaccante ceramista. Avvio più convinto da parte della squadra di Sarpero, sempre squalificato e dietro la cancellata lato strada a seguire la prova dei suoi

46' nessun cambio al rientro dagli spogliatoi

SECONDO TEMPO

Doppio fischio dell'arbitro, tra poco il racconto della ripresa. Savona-Albissole vanno al riposo sull'1-1

45'+2' spizzata di Quintavalle in profondità a cercare Sofia, ferma tutto per fuorigioco il direttore di gara

45' scocca il quaranticinquesimo, ma ci sarà sicuramente da recuperare qualcosa per l'infortunio di Nucci dopo pochi secondi

42' attento Barbara, che respinge con i pugni il destro a botta sicura di Damonte.

41' "Tanti auguri Ultras. Savona-Voghera un'amicizia vera!" Grande spettacolo al "Briano", con i supporter rossoneri giunti fino a Savona in occasione del cinquantesimo compleanno del tifo organizzato biancoblu

40' ancora Caredda dalla lunghissima distanza, sempre troppo alta la mira dell'attaccante biancoblu, nessun problema per Ottonello

39' Caredda calcia malamente spedendo alle stelle, sfuma una chance su palla inattiva a favore del Vecchio Delfino. Continuano intanto ad affluire tifosi sulla tribuna del "Briano"

38' Caroglio strattona Quintavalle che aveva preso posizione a sinistra, giallo per il giocatore albissolese

36' è un Savona più pimpante in questi minuti, massimo sforzo degli uomini di Frumento, che cercano il 2-1 prima dell'intervallo

34' altro traversone invitante di Fancellu a cercare compagni nel cuore dei sedici metri, chiude la diagonale Valle e concede l'ennesimo corner agli striscioni

33' zuccata di Quintavalle che trova la parte superiore della traversa, ma Porzio aveva ravvisato un'irregolarità dell'attaccante savonese

32' sinistro smorzato dalla barriera e pallone dritto in calcio d'angolo dopo il contro cross di Fancellu

31' Quintavalle guadagna una punizione interessante da circa 25 metri, sarà proprio il capitano biancoblu a tentare la conclusione diretta verso la porta

25' Calcagno in diagonale alza troppo la mira, pallone sul fondo. Gara equilibrata in questa fase, entrambe le squadre sul pezzo e pronte a far male da un momento all'altro

20' ammonito Calcagno, che non ha concesso distanza sulla punizione calciata da Quintavalle nei pressi del centrocampo. Non fa sconti l'arbitro Porzio

17' nulla da fare, ha chiesto il cambio l'attaccante biancoblu, Frumento manda in campo Lanzarotti

16' Sofia accusa un fastidio probabilmente alla caviglia, ma l'ex Celle e Veloce vuole proseguire la gara

13' IMMEDIATO PARI DEL SAVONA! FANCELLU! Tap in a porta vuota dopo il miracoloso salvataggio sulla linea di un difensore ospite sul tiro di Caredda, l'altro numero sette non può sbagliare e rimette subito in carreggiata gli striscioni! Che avvio al "Santuario"

12' ED E' PROPRIO ROMANO A PORTARE AVANTI L'ALBISSOLE! Cross dalla destra di Calcagno, colpo di testa a incrociare del numero sette biancazzurro e Barbara è battuto. Avanti i ceramisti al "Briano"

10' sta guadagnando metri il Savona, occhio però alle ripartenze dell'Albissole, che possono vantare due giocatori di grande velocità sugli esterni come Calcagno e Romano

8' risponde il Savona con Fancellu, destro in corsa da ottima posizione che si impenna sopra la traversa. Buona chance costruita dagli striscioni

6' ci prova Romano in diagonale da posizione defilata, nessun problema per Barbara

5' non ce la fa a proseguire l'estremo difensore ospite, al suo posto Ottonello

2' subito un problema alla caviglia per il portiere ceramista Nucci, che butta fuori il pallone per ricevere le cure necessarie. Presente anche una folta rappresentanza di Zueni, posizionati alle spalle della porta lato cimitero

1' inizia la sfida con qualche minuto di ritardo! I fumogeni biancoblu hanno costretto il direttore di gara ad attendere un attimo prima di dare via alla contesa. Occasione speciale, maglia inedita per il Savona, in divisa gialloblu. Completo biancazzurro per l'Albissole

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Barbara, Di Roccia, Esposito, Cavallaro, Matarozzo, Apicella, Fancellu, Pondaco, Quintavalle, Caredda, Sofia

A disposizione : Fontana, Marrapodi, Lanzarotti, Brazzino, Moscino, Dalipi, Brema

Allenatore : Ermanno Frumento

ALBISSOLE: Nucci, Valle, Gagliardo, Caroglio, Curci, Biello, Romano, Damonte, Calcagno, Rebagliati, Scotto

A disposizione : Ottonello, Marras, Lupi, Vallarino, Diana, Porta, Di Mare, Calabria, Zucca