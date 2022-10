Calcio, Savona. Si rompe il fronte societario, Sebastiano Cannella si è dimesso: "Ho una differente idea sulla gestione di un club calcistico"

A poche ore dalla partita contro l'Albissole è emerso un nuovo colpo di scena in casa Savona: Sebastiano Cannella, ex presidente e ormai anche ex socio biancoblu, ha rassegnato le dimissioni dai quadri dirigenziali degli Striscioni:

"Con questa nota si comunica - spiega Cannella - che due giorni fa mi sono dimesso, con effetto immediato e in modo irrevocabile, anche da socio ordinario della ASD pro Savona calcio Fbc. Il motivo che ha spinto a presentare le dimissioni, prima da presidente e adesso da socio, è da individuare nella differenza di veduta nel concepire la gestione di una società calcistica rispetto ai soci finanziatori".